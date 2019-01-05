Нет причин ставить вопрос об обмене после задержания в РФ подозреваемого в шпионаже Пола Уилана - замглавы МИД Рябков

Ситуация с подозреваемым в шпионаже Полом Уиланом развивается в строгом соответствии с российским законодательством, нет причин ставить вопрос "в плоскость обменов", заявил "Интерфаксу" в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Необходимо подчеркнуть, что ситуация с гражданином США и ряда других стран Полом Уиланом развивается в строгом соответствии с требованиями нашего законодательства, а также в соответствии с нашими обязательствами двустороннего свойства, касающимися обеспечения консульского доступа к гражданину указанных стран", - сказал замминистра.
Он подчеркнул, что "никакой связи с теми обстоятельствами, в которых оказались некоторые другие граждане и США, и, разумеется, российские граждане в США, здесь нет и быть не может".
"Будет предъявлено обвинение в ближайшее время, как мы понимаем. Вопрос очень серьёзный, он касается разведывательной деятельности в нарушение требований российского законодательства", - продолжил С.Рябков.
Он также прокомментировал выдвигавшиеся в СМИ версии о том, что задержание П.Уилана было осуществлено для последующего обмена на задержанных в США россиян.
"Никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов, я не вижу. Мы должны пройти все процедуры, которые необходимы в этой ситуации", - сказал замглавы МИД РФ.
Он отметил, что в Москве "сразу обратили внимание на попытки некоторых официальных лиц, в том числе, в США, поставить под сомнение то, что нами было уже объявлено в связи с ситуацией вокруг Уилана, но другого мы и не ожидали".
"Американские коллеги никогда, разумеется, не будут готовы вести диалог в спокойном ключе, они по сути дела до появления даже первичной информации о произошедшем, выступают с далеко идущими заявлениями и выводами. Для нас это не новость, и мы к этому, естественно, готовы в любых ситуациях", - отметил С.Рябков.
Говоря о ситуации с Марией Бутиной, он подчеркнул, что РФ, как и раньше, настаивает на ее скорейшем освобождении.
"Мы считаем, что так называемая сделка со следствием, на которую она пошла, стала результатом очень тяжелых условий ее содержания, оказания на неё психологического давления", - сказал замминистра.
"То есть здесь у нас большие претензии к американским правоохранителям, поэтому мы настаиваем на скорейшем освобождении Марии Бутиной, которой были выдвинуты надуманные обвинения и последовавшее развитие стало, как я уже отметил, по большому счёту эффектом прессинга психологического и вообще физического, который на себе испытала наша соотечественница", - подчеркнул С.Рябков.
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