МИД России потребовал от Вашингтона разъяснений задержания на территории США гражданина РФ Макаренко

МИД РФ потребовал от Вашингтона разъяснения причин ареста гражданина России Дмитрия Макаренко и полного соблюдения его прав гражданина, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
"Подтверждаем сообщения СМИ об аресте российского гражданина на Северных Марианских островах (США). Наш соотечественник Дмитрий Викторович Макаренко, 1979 г.р., прибыл на о. Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилёта", - отметили на Смоленской площади.
Там подчеркнули, что "посольство РФ в США продолжает добиваться консульского доступа к Д.Макаренко, который в соответствии с упомянутой Конвенцией должен был быть предоставлен нам до 2 января".
При этом посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся с ним не от американских правоохранительных органов, а от близких Д.Макаренко.
"Власти США - в нарушение двусторонней Консульской конвенции - не уведомили о факте задержания нашего гражданина в надлежащий трёхдневный срок. Такое происходит не в первый раз. Пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам в США вошло в норму", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, Д.Макаренко этапирован с Северных Марианских островов во Флориду.
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