Около 600 тысяч квадратов жилья будет построено в Москве по программе реновации за год

В течение этого года планируется построить около 600 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев по программе реновации, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Программа реновации развернулась, и уже с этого года мы начинаем массовый ввод жилья для переселенцев. По итогам этого года планируется сдать около 600 тысяч квадратных метров", - сказал М.Хуснуллин.
Он отметил, что, уже начиная со следующего года, планируется строить и передавать под заселение не менее одного миллиона квадратных метров жилья.
Ранее М.Хуснуллин сообщал, что в этом году планируется снести порядка 70 старых домов в рамках программы реновации. "Освобождающиеся под старыми домами площадки могут быть вовлечены в застройку новых кварталов", - сообщал заммэра.
Принятая летом 2017 г. программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос более пяти тысяч домов. Программа затронет около одного миллиона москвичей. По оценкам властей всего в рамках программы реновации в городе построят около 40 млн кв.м. жилья.
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