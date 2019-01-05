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СНГ 05.01.2019 19:40

Около 600 тысяч квадратов жилья будет построено в Москве по программе реновации за год

В течение этого года планируется построить около 600 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев по программе реновации, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Программа реновации развернулась, и уже с этого года мы начинаем массовый ввод жилья для переселенцев. По итогам этого года планируется сдать около 600 тысяч квадратных метров", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что, уже начиная со следующего года, планируется строить и передавать под заселение не менее одного миллиона квадратных метров жилья.

Ранее М.Хуснуллин сообщал, что в этом году планируется снести порядка 70 старых домов в рамках программы реновации. "Освобождающиеся под старыми домами площадки могут быть вовлечены в застройку новых кварталов", - сообщал заммэра.

Принятая летом 2017 г. программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос более пяти тысяч домов. Программа затронет около одного миллиона москвичей. По оценкам властей всего в рамках программы реновации в городе построят около 40 млн кв.м. жилья.

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Тэги: МОСКВА, ЖИЛЬЕ, РЕНОВАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]