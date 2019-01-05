Делегация США вновь требовала от Анкары отказаться от С-400 - СМИ

Американская делегация, прибывшая на этой неделе в Анкару для обсуждения условий продажи зенитных ракетных комплексов Patriot, выдвигала в качестве условия этой сделки отказ Турции от приобретения российских систем С-400, сообщает издание "Йени шафак".
"Вашингтон в четверг выдвинул условие, что Турция должна отменить заказ на сделанные Россией зенитные ракетные комплексы С-400 в обмен на собранные США Patriot", - пишет газета.
"Йени шафак" отмечает, что такие требования прозвучали во время встречи американской делегации с представителями Минобороны и МИД Турции.
Однако, уточняет издание, предложение США о продаже систем Patriot не предусматривало ни передачу технологий, ни скидку, хотя Анкара ранее требовала включить оба этих элемента в финальный вариант соглашения - до того, как Турция примет окончательное решение о покупке Patriot.
В то же время, пишет "Йени шафак", соглашение о покупке С-400 оказалось для турецкой стороны значительно дешевле, чем предложения Вашингтона по поводу Patriot.
Газета также называет стремление США поставить Турции Patriot "последней попыткой воспрепятствовать приобретению Турцией российских C-400".
В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.
Турция дважды отклоняла предложение по Patriot первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.
Азербайджанская армия всегда должна быть готова к бою – министр обороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Цены на пшеницу в Америке дают ей шанс посоревноваться с Россией в поставках
Нефть завершает неделю самым активным ростом с 2016 г, Brent близка к $58 за баррель
Пекинский международный аэропорт Дасин к 2025 г. будет обслуживать 72 млн пассажиров в год
В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка с участием иностранцев
Самолет Кишинев-Москва вернулся в аэропорт столицы Молдавии из-за технических неполадок
Боливиец пытался ввезти на территорию Азербайджана более 2 кг кокаина - ГТК
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по добровольному медицинскому страхованию персонала
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»