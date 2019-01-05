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Дальнее зарубежье 05.01.2019 21:15

Делегация США вновь требовала от Анкары отказаться от С-400 - СМИ

Американская делегация, прибывшая на этой неделе в Анкару для обсуждения условий продажи зенитных ракетных комплексов Patriot, выдвигала в качестве условия этой сделки отказ Турции от приобретения российских систем С-400, сообщает издание "Йени шафак".

"Вашингтон в четверг выдвинул условие, что Турция должна отменить заказ на сделанные Россией зенитные ракетные комплексы С-400 в обмен на собранные США Patriot", - пишет газета.

"Йени шафак" отмечает, что такие требования прозвучали во время встречи американской делегации с представителями Минобороны и МИД Турции.

Однако, уточняет издание, предложение США о продаже систем Patriot не предусматривало ни передачу технологий, ни скидку, хотя Анкара ранее требовала включить оба этих элемента в финальный вариант соглашения - до того, как Турция примет окончательное решение о покупке Patriot.

В то же время, пишет "Йени шафак", соглашение о покупке С-400 оказалось для турецкой стороны значительно дешевле, чем предложения Вашингтона по поводу Patriot.

Газета также называет стремление США поставить Турции Patriot "последней попыткой воспрепятствовать приобретению Турцией российских C-400".

В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, C/400, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]