Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.01.2019 21:39

Новое землетрясение произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 10:55 UTC в субботу на индонезийском острове Хальмахера. Очаг землетрясения расположен на глубине 44 км.

Ранее в декабре в западной части острова Ломбок в Индонезии был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7. По интенсивности сотрясений в эпицентре то землетрясение оценивалось как "очень сильное".

В начале августа на острове Ломбок также произошла серия мощных землетрясений, приведших к большому числу жертв и разрушений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


Похожие новости


На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 Баку оказал финпомощь в размере $50 тыс. Джакарте для ликвидации последствий землетрясения на острове Ломбок – МИД Азербайджана Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,5 тыс. человек Президент Индонезии прибыл в пострадавшие от землетрясения районы В Индонезии после землетрясения полиция арестовала более 30 мародеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]