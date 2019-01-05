Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 7 Янв 8 Янв

Происшествия 05.01.2019 17:20

Самолет Кишинев-Москва вернулся в аэропорт столицы Молдавии из-за технических неполадок

Самолет молдавской авиакомпании FLY ONE, летевший в субботу по маршруту Кишинев-Москва, из-за технических неполадок вернулся в аэропорт вылета.

В пресс-службе аэропорта Кишинева сообщили "Интерфаксу", что через несколько минут после взлета на борту самолета обнаружилась техническая неисправность. Борт в это время еще следовал над территорией Молдавии. Командир экипажа принял решение прервать полет в московский аэропорт Внуково и вернуться в Кишинев. Самолет Airbus A320 сделал небольшой круг над Украиной и направился в обратный путь.

В аэропорту Кишинева самолет сел без проблем.

С опозданием в два часа пассажиры вылетели в Москву тем же бортом после устранения неполадки. Самолет уже приземлился во Внуково, после чего вылетел обратным рейсом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, САМОЛЕТ, НЕИСПРАВНОСТЬ


Похожие новости


Президент Додон соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске Додон опроверг заявления о попытках России повлиять на внутреннюю ситуацию в Молдавии - газета Президент Молдавии поблагодарил президента РФ за решение вопросов трудовых мигрантов Президент Молдавии предлагает России стратегическое партнерство Додон надеется, что после выборов в парламент в Молдавии будет покончено с двоевластием Додон не поддержал ограничение вещания российских телеканалов в Молдавии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]