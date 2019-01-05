Самолет Кишинев-Москва вернулся в аэропорт столицы Молдавии из-за технических неполадок

Самолет молдавской авиакомпании FLY ONE, летевший в субботу по маршруту Кишинев-Москва, из-за технических неполадок вернулся в аэропорт вылета.
В пресс-службе аэропорта Кишинева сообщили "Интерфаксу", что через несколько минут после взлета на борту самолета обнаружилась техническая неисправность. Борт в это время еще следовал над территорией Молдавии. Командир экипажа принял решение прервать полет в московский аэропорт Внуково и вернуться в Кишинев. Самолет Airbus A320 сделал небольшой круг над Украиной и направился в обратный путь.
В аэропорту Кишинева самолет сел без проблем.
С опозданием в два часа пассажиры вылетели в Москву тем же бортом после устранения неполадки. Самолет уже приземлился во Внуково, после чего вылетел обратным рейсом.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»