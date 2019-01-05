Демократическая партия США способна без труда урегулировать ситуацию с "шатдауном" - временной приостановкой финансирования работы государственных учреждений, если она согласилась бы поддержать укрепление границы с Мексикой, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Демократы могли бы решить проблему с "шатдауном" в очень короткие сроки", - написал он на странице в Twitter.

"Все, что им нужно сделать: дать добро на настоящую безопасность на границе (включая Стену) - на то, что все очень хотят, все, кроме наркоторговцев, торговцев людьми и преступников! Это было бы так легко сделать!" - отметил президент.

Администрация США частично приостановила работу с полуночи 22 декабря из-за нехватки финансирования: это вызвано тем, что в конгрессе отказались выделять требуемые Д.Трампом деньги на строительство стены. По этой причине одобрить бюджет не удалось, и до решения данной проблемы объявлен "шатдаун".

Строительство стены вдоль границы с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, это, в частности, позволит решить проблему нелегальной иммиграции.

Однако в минувший четверг, в первый день работы Палаты представителей Конгресса США 116-го созыва, Демократическая партия продавила принятие законопроектов, которые позволят возобновить работу администрации.

До положительного решения вопроса о "шатдауне" около 800 тыс. американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.