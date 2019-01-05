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Дальнее зарубежье 05.01.2019 17:56

"Желтые жилеты" вновь выходят на акции протеста во Франции

Участники протестного движения "желтые жилеты" снова собрались на еженедельные акции протестов в Париже и других городах Франции - в восьмую субботу подряд с начала демонстраций, передает агентство Associated Press (AP).

Однако, отмечает AP, число демонстрантов существенно сократилось по сравнению с акциями 2018 года.

Информации о вспышках насилия во время протестов пока не поступало. Метрополитен в Париже продолжает работу в штатном режиме.

Тем не менее, французские власти ранее предупредили, что не допустят противозаконных действий со стороны демонстрантов.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводятся по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Также французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]