В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка с участием иностранцев

Полиция Москвы пресекла массовую драку иностранных студентов в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ).
"По адресу: Ярославское шоссе, 26 произошёл конфликт, он пресечен, сотрудники полиции доставляют участников для разбирательства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции в субботу.
По данным источника агентства, массовая драка произошла в общежитии МГСУ между иностранными студентами, в которой участвовали, в том числе, граждане Китая.
"Серьёзных пострадавших нет, нескольких человек осматривают медики, но госпитализированных пока нет", - сказал собеседник агентства.
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