США могут сохранить военное присутствие на юге Сирии, несмотря на вывод контингента - ТВ

Американские военнослужащие могут остаться на юге Сирии на неопределенный период, несмотря на объявленный Вашингтоном вывод войск из этой страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США.
NBC уточняет, что этот представитель администрации сопровождает советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в его поездке по странам региона с целью прояснить союзникам Вашингтона изменения в местной политике США.
Также источник NBC сообщил, что хотя у США пока нет точных сроков вывода войск, однако в Вашингтоне полагают, что остатки террористов группировки ИГ в Сирии будут уничтожены в ближайшие недели.
Он пояснил, что часть американских военных, покидающих Сирию, перебросят в Ирак.
В свою очередь Дж.Болтон, как ожидается, обсудит с властями Израиля намерение США сохранить присутствие на военной базе в районе Ат-Танфа на юге Сирии. При этом, пояснил собеседник NBC, США хотели бы выслушать мнение израильских и иорданских властей прежде, чем принимать дальнейшие решения в отношении этой базы.
NBC напоминает, что база США в районе Ат-Танфа располагается в стратегически важной точке и играет значительную роль в сдерживании влияния Ирана в регионе.
В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.
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