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Дальнее зарубежье 06.01.2019 10:58

Макрон раскритиковал очередную акцию "желтых жилетов"

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике состоявшиеся в субботу акции протеста "желтых жилетов", в ходе которых произошли беспорядки в Париже и других городах.

"В очередной раз наша Республика, ее стражи и символы подверглись жестокому нападению", - написал он в Twitter, пообещав, что виновные будут наказаны.

В субботу вечером в МВД Франции сообщили, что в акциях протеста в стране на сей раз приняли участие около 50 тыс. человек. Это заметно больше, чем во время предыдущей акции, пошедшей перед Новым годом, но значительно меньше более ранних демонстраций "желтых жилетов".

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Их цель - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕМОНСТРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]