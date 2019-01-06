Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 8 Янв 9 Янв 11°

Бизнес и законодательство 06.01.2019 12:40

Российско-китайская торговля в 2018 году может достичь $110 млрд - посол России в Китае

В 2018 году товарооборот в российско-китайской торговле превзойдет рубеж в $100 млрд и может подняться до $110 млрд, считает посол России в Китае Андрей Денисов.

"Я практически не сомневаюсь, что по итогам 2018 года объем товарооборота между Россией и Китаем преодолеет отметку в $100 млрд и даже, вероятно, выйдет на рубеж в $110 млрд", - сказал А.Денисов в интервью "Интерфаксу".

Он сообщил, что по данным китайской таможенной статистики, за 11 месяцев 2018 года мы наторговали на 97,2 млрд долл., что на 27,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Он обратил внимание, что по итогам года Россия будет иметь положительный торговый баланс порядка $10 млрд, а российский экспорт в КНР в 2018 году по стоимости прибавляет сразу 44%.

"Пекин сохраняет статус нашего главного торгового партнера. А Россия, в свою очередь, имеет все шансы вернуться в десятку крупнейших торговых партнеров Китая. Сейчас мы на 11-й строчке по итогам ноября", - сказал А.Денисов.

Он отметил, что в 2019 году запланирован рост российско-китайского товарооборота до $200 млрд.

"К вопросу о перспективах нашего товарооборота с Китаем в 2019 году. Хотел бы подчеркнуть, что у нас есть необходимые заделы для дальнейшего наращивания показателей. И целевой ориентир - 200 млрд долл. Это, между прочим, задача, поставленная главами наших государств", - подчеркнул посол РФ в КНР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Помпео назвал Россию, Иран и Китай примерами негативных сил в мире Медведев посетит с официальным визитом КНР 5-7 ноября - пресс-служба правительства РФ Болтон откровенно сказал, что выходом из ДРСМД США хотят "компенсировать" наличие у азиатских стран ракет средней и меньшей дальности - Лавров Трамп не отказался от личного телефона, несмотря на предупреждения о прослушке со стороны РФ и КНР - газета В плане кибератак на США Россия является лишь "младшим игроком" по сравнению с Китаем - Болтон Рогозин заявляет о возможности партнерства с Китаем в осуществлении лунной программы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]