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Дальнее зарубежье 06.01.2019 11:30

Два британских спецназовца серьезно ранены террористами в Сирии - СМИ

Проведенный террористами из группировки ИГ ракетный обстрел в Сирии стал причиной ранения двух британских бойцов сил специального назначения, сообщают в воскресенье лондонские СМИ.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в субботу утром в городе Дейр-эз-Зор. Мишенью обстрела стала база оппозиционных Сирийских демократических сил. Один из бойцов этого военизированного формирования погиб.

Раненные британцы, состояние которых - тяжелое, были эвакуированы по воздуху американскими сослуживцами.

Газета The Guardian отмечает, что инцидент произошёл на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что ИГ удалось уничтожить и потому смысла держать воинский контингент США в Сирии больше нет.

Британские военные в Сирии занимаются, в основном, подготовкой бойцов сирийской оппозиции.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ВОЕННЫЕ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]