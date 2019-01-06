Региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличены более чем на 40%

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе главы региона, прежний объем помощи пострадавшим составлял 66 млн рублей.
Таким образом, выплаты решено увеличить на 41%.
При этом региональное правительство будет являться оператором федеральных выплат, распоряжение о которых подписал 5 января премьер РФ Дмитрий Медведев. "В этой работе будут использоваться уже налаженные по региональным выплатам финансовые инструменты", - уточняется в сообщении.
Как сообщалось, Д.Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей.
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.
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