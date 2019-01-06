В стратегически важном порту Йемена возобновились столкновения

Боевые действия возобновились в стратегически значимом порту Ходейда на западе Йемена, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.
Агентство напоминает, что это совпало с визитом в страну спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса.
Обвинения в нарушении режима прекращения огня прозвучали от обеих сторон конфликта - как от правительственных сил, так и от хуситов из движения "Ансаруллах".
Очевидцы, в частности, сообщают о крупном пожаре в районе складов с гуманитарными грузами "Всемирной продовольственной программы".
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