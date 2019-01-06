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Дальнее зарубежье 06.01.2019 13:38

В стратегически важном порту Йемена возобновились столкновения

Боевые действия возобновились в стратегически значимом порту Ходейда на западе Йемена, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

Агентство напоминает, что это совпало с визитом в страну спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

Обвинения в нарушении режима прекращения огня прозвучали от обеих сторон конфликта - как от правительственных сил, так и от хуситов из движения "Ансаруллах".

Очевидцы, в частности, сообщают о крупном пожаре в районе складов с гуманитарными грузами "Всемирной продовольственной программы".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЙЕМЕН, ПОРТ, БОИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]