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СНГ 06.01.2019 14:08

Строительство новой базы ПВО в Арктике будет завершено в ближайшее время

В якутском поселке Тикси в 2019 году будет размещен гарнизон соединения ВВС и ПВО Северного флота, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"В 2019 году в якутском посёлке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота. В настоящее время там завершается первый этап строительства военной инфраструктуры, активная фаза которого началась в августе 2018 года", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, модульно-блочный городок возводится для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота.

Среди прочего для военных соорудят общежитие, административный корпус, дизельную электростанцию, хранилище воды и топлива и другие объекты.

В ноябре прошлого года командующий Северным флотом Николай Евменов сообщил, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО. Ее соединения развернут на Архипелаге Новая Земля, а также в поселках Диксон и Тикси, отметил командующий.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. На вооружении Северного флота, в частности, - атомные подлодки, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, ПВО, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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