Решение курильского вопроса должно быть принято с учетом мнения местных жителей - Абэ

Граждане России, проживающие на четырех Курильских островах, должны принимать участие в обсуждении судьбы этого района, считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Реальность такова, что на этих четырех островах сейчас живут русские. Территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока они не согласятся с переходом принадлежности (территории), так что наш подход включает достижение взаимопонимания между народами двух стран", - сказал С.Абэ в воскресенье в эфире японского телеканала Эн-эйч-кей.
С.Абэ отметил, что "заключение мирного договора между Японией и Россией оказало бы положительное влияние на стабильность в регионе, а также принесло бы выгоду и для США".
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