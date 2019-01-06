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Дальнее зарубежье 06.01.2019 11:47

Решение курильского вопроса должно быть принято с учетом мнения местных жителей - Абэ

Граждане России, проживающие на четырех Курильских островах, должны принимать участие в обсуждении судьбы этого района, считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Реальность такова, что на этих четырех островах сейчас живут русские. Территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока они не согласятся с переходом принадлежности (территории), так что наш подход включает достижение взаимопонимания между народами двух стран", - сказал С.Абэ в воскресенье в эфире японского телеканала Эн-эйч-кей.

С.Абэ отметил, что "заключение мирного договора между Японией и Россией оказало бы положительное влияние на стабильность в регионе, а также принесло бы выгоду и для США".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, КУРИЛЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]