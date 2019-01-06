Тегеран и Москва планируют провести учения на Каспии - иранский военачальник

Иран и Россия готовятся к проведению военно-морских учений в Каспийском море, сообщил в воскресенье иранскому агентству Мехр командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади.
"Планируются учения, в ходе которых будут отработаны тактические задачи, операции по спасению и противодействие морскому пиратству, их в ближайшем будущем проведут ВМС Ирана и России", - сказал собеседник агентства.
"Сейчас Каспийское море является моделью обеспечения мира, стабильности и дружбы. У всех стран, выходящих на его берега, следуют одним и тем же принципам", - сообщил Х.Ханзади, отметив, что планируемые учения послужат и развитию двустороннего сотрудничества.
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