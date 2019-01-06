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Регион 06.01.2019 12:12

Тегеран и Москва планируют провести учения на Каспии - иранский военачальник

Иран и Россия готовятся к проведению военно-морских учений в Каспийском море, сообщил в воскресенье иранскому агентству Мехр командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Планируются учения, в ходе которых будут отработаны тактические задачи, операции по спасению и противодействие морскому пиратству, их в ближайшем будущем проведут ВМС Ирана и России", - сказал собеседник агентства.

"Сейчас Каспийское море является моделью обеспечения мира, стабильности и дружбы. У всех стран, выходящих на его берега, следуют одним и тем же принципам", - сообщил Х.Ханзади, отметив, что планируемые учения послужат и развитию двустороннего сотрудничества.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ВМС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]