Восемь жителей Баку пострадали в автоаварии на Ставрополье

Еще два пассажира микроавтобуса рейса "Азербайджан - Москва", который утром в воскресенье перевернулся на Ставрополье, доставлены в больницу, сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении ГИБДД.

"Пострадали всего восемь человек, двое получили тяжелые травмы, все раненые доставлены в больницы Левокумского и Буденновского района. Все пострадавшие - жители Баку", - сказал представитель управления.

Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась и столкнулась с деревом.

Ранее со ссылкой на краевой главк МЧС сообщалось, что на автодороге "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" опрокинулся пассажирский микроавтобус "Мерседес", следовавший по маршруту "Азербайджан - Москва" и перевозивший граждан Азербайджана. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.

"В 10:45 мск поступило сообщение о том, что на 162 километре автодороги "Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды" в 1 километре от села Левокумского произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса "Мерседес", следовавшего по маршруту "Азербайджан - Москва" и перевозившего граждан Азербайджана", - говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, в микроавтобусе находилось 13 человек.

Обстоятельства автоаварии выясняются.