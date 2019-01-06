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Происшествия 06.01.2019 13:29

Восемь жителей Баку пострадали в автоаварии на Ставрополье

Еще два пассажира микроавтобуса рейса "Азербайджан - Москва", который утром в воскресенье перевернулся на Ставрополье, доставлены в больницу, сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении ГИБДД.

"Пострадали всего восемь человек, двое получили тяжелые травмы, все раненые доставлены в больницы Левокумского и Буденновского района. Все пострадавшие - жители Баку", - сказал представитель управления.

Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась и столкнулась с деревом.

Ранее со ссылкой на краевой главк МЧС сообщалось, что на автодороге "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" опрокинулся пассажирский микроавтобус "Мерседес", следовавший по маршруту "Азербайджан - Москва" и перевозивший граждан Азербайджана. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.

"В 10:45 мск поступило сообщение о том, что на 162 километре автодороги "Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды" в 1 километре от села Левокумского произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса "Мерседес", следовавшего по маршруту "Азербайджан - Москва" и перевозившего граждан Азербайджана", - говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, в микроавтобусе находилось 13 человек.

Обстоятельства автоаварии выясняются.

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Тэги: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬЕ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]