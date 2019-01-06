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Регион 06.01.2019 15:20

Анкара не откажется от С-400 в пользу "Пэтриотов"

Вашингтону не удалось убедить Анкару отказаться от приобретения российских ЗРС С-400 в пользу американской системы "Пэтриот", сообщает в воскресенье турецкая газета "Йени шафак".

По данным издания, в ходе переговоров по системам "Пэтриот" турецкая сторона не добилась от Вашингтона включения в контракт пункта о передаче технологий, а также согласия на скидку в размере $3,5 млрд. В Анкаре отмечают, что закупка российских систем обойдется Турции значительно дешевле.

"Приобретение С-400 соответствует срочным нуждам нашей страны. Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы эта система могла функционировать независимо и не нанесла ущерба натовским системам. Мы продолжаем контактировать с американскими властями, которых очень тревожит эта проблема", - цитирует "Йени шафак" слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, ЗАКУПКА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]