Вашингтону не удалось убедить Анкару отказаться от приобретения российских ЗРС С-400 в пользу американской системы "Пэтриот", сообщает в воскресенье турецкая газета "Йени шафак".
По данным издания, в ходе переговоров по системам "Пэтриот" турецкая сторона не добилась от Вашингтона включения в контракт пункта о передаче технологий, а также согласия на скидку в размере $3,5 млрд. В Анкаре отмечают, что закупка российских систем обойдется Турции значительно дешевле.
"Приобретение С-400 соответствует срочным нуждам нашей страны. Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы эта система могла функционировать независимо и не нанесла ущерба натовским системам. Мы продолжаем контактировать с американскими властями, которых очень тревожит эта проблема", - цитирует "Йени шафак" слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
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