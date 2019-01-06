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Дальнее зарубежье 06.01.2019 16:49

Глава НАСА связал отзыв приглашения Рогозину посетить США с позицией ряда сенаторов

Отмена визита главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США связана с позицией ряда американских сенаторов, сообщил в интервью газете "Вашингтон пост" глава НАСА Джеймс Брайденстайн.

"От многих сенаторов мы слышали, что это (приглашение Д.Рогозина) не очень хорошая идея. Я хотел соблюсти интересы сенаторов и отозвал приглашение", - сказал он.

По словам Дж.Брайденстайна, приглашая Д.Рогозина, он думал, что "будет хорошо, если мир увидит, что страны, имеющие разногласия по другим проблемам, могут сотрудничать в космической сфере". Он отметил, что не консультировался с Белым домом ни по вопросу о приглашении Д.Рогозина, ни по вопросу об отзыве этого приглашения.

"В пятницу представитель НАСА сообщил, что визит, первоначально запланированный на февраль, будет перенесен, однако из-за возросшей критики, в агентстве решили, что было бы лучше отозвать приглашение", - пишет "Вашингтон пост".

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Тэги: США, НАСА, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]