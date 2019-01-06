Глава НАСА связал отзыв приглашения Рогозину посетить США с позицией ряда сенаторов

Отмена визита главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США связана с позицией ряда американских сенаторов, сообщил в интервью газете "Вашингтон пост" глава НАСА Джеймс Брайденстайн.
"От многих сенаторов мы слышали, что это (приглашение Д.Рогозина) не очень хорошая идея. Я хотел соблюсти интересы сенаторов и отозвал приглашение", - сказал он.
По словам Дж.Брайденстайна, приглашая Д.Рогозина, он думал, что "будет хорошо, если мир увидит, что страны, имеющие разногласия по другим проблемам, могут сотрудничать в космической сфере". Он отметил, что не консультировался с Белым домом ни по вопросу о приглашении Д.Рогозина, ни по вопросу об отзыве этого приглашения.
"В пятницу представитель НАСА сообщил, что визит, первоначально запланированный на февраль, будет перенесен, однако из-за возросшей критики, в агентстве решили, что было бы лучше отозвать приглашение", - пишет "Вашингтон пост".
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