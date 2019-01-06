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Происшествия 06.01.2019 14:49

Число пострадавших в автоаварии на Ставрополье увеличилось до 10 человек

Еще два пассажира микроавтобуса рейса "Азербайджан - Москва", который утром в воскресенье перевернулся на Ставрополье, доставлены в больницу, сообщает краевое управлении ГИБДД.

"В больницу доставлены всего 10 человек - все граждане Азербайджана. Среди пострадавших полуторагодовалый ребенок", - говорится в сообщении.

ГИБДД также отмечает, что в микроавтобусе находилось больше пассажиров, чем это было предусмотрено конструкцией.

Ранее со ссылкой на краевой главк МЧС сообщалось, что на автодороге "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" опрокинулся пассажирский микроавтобус "Мерседес", следовавший по маршруту "Азербайджан - Москва" и перевозивший граждан Азербайджана. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших.

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Тэги: РОССИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]