Число пострадавших в автоаварии на Ставрополье увеличилось до 10 человек

Еще два пассажира микроавтобуса рейса "Азербайджан - Москва", который утром в воскресенье перевернулся на Ставрополье, доставлены в больницу, сообщает краевое управлении ГИБДД.
"В больницу доставлены всего 10 человек - все граждане Азербайджана. Среди пострадавших полуторагодовалый ребенок", - говорится в сообщении.
ГИБДД также отмечает, что в микроавтобусе находилось больше пассажиров, чем это было предусмотрено конструкцией.
Ранее со ссылкой на краевой главк МЧС сообщалось, что на автодороге "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" опрокинулся пассажирский микроавтобус "Мерседес", следовавший по маршруту "Азербайджан - Москва" и перевозивший граждан Азербайджана. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших.
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