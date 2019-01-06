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СНГ 06.01.2019 17:15

Встреча Путина и Эрдогана планируется в скором времени - Песков

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о скорой встрече, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Лидеры условились, что встреча скоро будет", - сказал он "Интерфаксу".

"Но точная дата пока не определена", - добавил Д.Песков.

Ранее Анатолийское агентство новостей сообщило, что президент Турции намерен посетить Россию в январе. По его данным, в рамках визита в Россию Р.Эрдоган намерен обсудить широкий спектр вопросов, акцентировав внимание на ситуации в Сирии. В повестке дня переговоров также значится тема контракта на закупку ЗРК С-400, отмечает агентство.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]