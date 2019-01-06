Встреча Путина и Эрдогана планируется в скором времени - Песков

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о скорой встрече, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Лидеры условились, что встреча скоро будет", - сказал он "Интерфаксу".
"Но точная дата пока не определена", - добавил Д.Песков.
Ранее Анатолийское агентство новостей сообщило, что президент Турции намерен посетить Россию в январе. По его данным, в рамках визита в Россию Р.Эрдоган намерен обсудить широкий спектр вопросов, акцентировав внимание на ситуации в Сирии. В повестке дня переговоров также значится тема контракта на закупку ЗРК С-400, отмечает агентство.
Азербайджан закупил в 2017-2018гг у Турции оборонной продукции почти на $100 млн
ГПС направит более 2 млн манатов на строительство погранзаставы на юге Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 900 млн манатов
Банки-агенты АИКГФ в 2006-2018гг выдали свыше 25,2 тыс. ипотечных кредитов
Азербайджан установил на ППП термоиндикаторы для выявления больных «свиным гриппом» - Минздрав
Число пострадавших в автоаварии на Ставрополье увеличилось до 10 человек
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по добровольному медицинскому страхованию персонала
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»