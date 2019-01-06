Встреча Путина и Эрдогана планируется в скором времени - Песков

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о скорой встрече, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Лидеры условились, что встреча скоро будет", - сказал он "Интерфаксу".

"Но точная дата пока не определена", - добавил Д.Песков.

Ранее Анатолийское агентство новостей сообщило, что президент Турции намерен посетить Россию в январе. По его данным, в рамках визита в Россию Р.Эрдоган намерен обсудить широкий спектр вопросов, акцентировав внимание на ситуации в Сирии. В повестке дня переговоров также значится тема контракта на закупку ЗРК С-400, отмечает агентство.