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Дальнее зарубежье 06.01.2019 16:20

В Афганистане обрушилась шахта, несколько десятков человек погибли

Не менее 30 человек погибли в воскресенье при обрушении шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает Би-би-си.

По ее данным, местные жители занимались в этой шахте поисками золота на глубине примерно 60 м.

Еще 15 человек получили травмы, они находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия направлены спасатели, но местные жители уже начали извлекать тела погибших своими силами.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ШАХТА, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]