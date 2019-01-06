В Афганистане обрушилась шахта, несколько десятков человек погибли

Не менее 30 человек погибли в воскресенье при обрушении шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает Би-би-си.

По ее данным, местные жители занимались в этой шахте поисками золота на глубине примерно 60 м.

Еще 15 человек получили травмы, они находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия направлены спасатели, но местные жители уже начали извлекать тела погибших своими силами.