В Грузии скончался еще один человек с подозрением на свиной грипп - СМИ

В Грузии предположительно от вируса свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А) скончался еще один человек, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

По данным СМИ, 24-летний мужчина скончался в больнице города Зугдиди (регион Самегрело - Верхняя Сванетия).

По заявлению медиков, пациент поздно обратился за медицинской помощью.

СМИ отмечают, что точную причину смерти установит лабораторная экспертиза, однако, по предположению врачей, речь может идти о вирусе гриппа H1N1.

На этой неделе сообщалось, что число смертельных случаев заболевания вирусом гриппа H1N1 в Грузии достигло восьми. В большинстве случаев это люди в возрасте до 40 лет. Одна из умерших находилась на 38-ой неделе беременности. Врачам удалось спасти жизнь ребенка.

В случае подтверждения подозрения на свиной грипп у погибшего пациента в Зугдиди, это будет девятый официально зафиксированный случай.

Ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что "в нынешнем году в Грузии циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью".

При этом он отметил, что пока показатели заболеваемости в стране не приблизились к эпидемиологической отметке.