В Грузии скончался еще один человек с подозрением на свиной грипп - СМИ

В Грузии предположительно от вируса свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А) скончался еще один человек, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.
По данным СМИ, 24-летний мужчина скончался в больнице города Зугдиди (регион Самегрело - Верхняя Сванетия).
По заявлению медиков, пациент поздно обратился за медицинской помощью.
СМИ отмечают, что точную причину смерти установит лабораторная экспертиза, однако, по предположению врачей, речь может идти о вирусе гриппа H1N1.
На этой неделе сообщалось, что число смертельных случаев заболевания вирусом гриппа H1N1 в Грузии достигло восьми. В большинстве случаев это люди в возрасте до 40 лет. Одна из умерших находилась на 38-ой неделе беременности. Врачам удалось спасти жизнь ребенка.
В случае подтверждения подозрения на свиной грипп у погибшего пациента в Зугдиди, это будет девятый официально зафиксированный случай.
Ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что "в нынешнем году в Грузии циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью".
При этом он отметил, что пока показатели заболеваемости в стране не приблизились к эпидемиологической отметке.
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