Султан малазийского штата Келантан сложил с себя полномочия короля Малайзии

Король Малайзии Мухаммед Пятый в воскресенье сложил с себя полномочия главы государства, сообщает сингапурская газета The Straits Times со ссылкой на королевский дворец.
В соответствии с законодательством Малайзии должность короля является выборной. Главу государства выбирают сроком на пять лет из девяти султанов - правителей штатов. Мухаммед Пятый - султан малазийского штата Келантан.
"Его величество готовится вернуться в Келантан для того, чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития", - говорится в заявлении королевского дворца.
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