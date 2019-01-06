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Дальнее зарубежье 06.01.2019 18:39

В Черное море идет большой десантный корабль ВМС США

Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43)) направляется в акваторию Черного моря, сообщило в воскресенье командование 6-го оперативного флота ВМС США.

По его данным, в настоящее время американский боевой корабль проходит Черноморские проливы.

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - сказала командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

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Тэги: США, ВМС, КОРАБЛЬ, ЧЕРНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]