В Черное море идет большой десантный корабль ВМС США

Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43)) направляется в акваторию Черного моря, сообщило в воскресенье командование 6-го оперативного флота ВМС США.
По его данным, в настоящее время американский боевой корабль проходит Черноморские проливы.
"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - сказала командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.
Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.
Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
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