Для полного вывода войск США из Сирии необходим ряд условий - Болтон

Вывод американских войск из Сирии зависит от того, как скоро будут уничтожены остающиеся боевики "Исламского государства" и от того, как Турция сможет обеспечить безопасность сирийских курдов, заявил в воскресенье журналистам в Израиле советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Есть цели, достижение которых обеспечило бы условия для вывода (войск)", - сказал он, указав на необходимость полного уничтожения боевиков ИГ и обеспечение защиты курдов, которых Вашингтон поддерживал в борьбе с ИГ, но которых в Анкаре считают террористами.

По его словам, в Вашингтоне считают, что турки не должны предпринимать действия без координации и согласования с США. При этом Дж.Болтон напомнил слова Д.Трампа, который заявлял, что Вашингтон не позволит туркам убивать курдов, которые бок о бок с американцами боролись против ИГ.

"Никакого расписания вывода войск нет, оно зависит от политических решений, которые нам необходимо выполнить", - отметил Дж.Болтон.

Из Израиля Дж.Болтон в понедельник отправится в Турцию.

О начале вывода американских войск из Сирии заявил в середине декабря президент США Д.Трамп.