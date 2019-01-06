Для полного вывода войск США из Сирии необходим ряд условий - Болтон

Вывод американских войск из Сирии зависит от того, как скоро будут уничтожены остающиеся боевики "Исламского государства" и от того, как Турция сможет обеспечить безопасность сирийских курдов, заявил в воскресенье журналистам в Израиле советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
"Есть цели, достижение которых обеспечило бы условия для вывода (войск)", - сказал он, указав на необходимость полного уничтожения боевиков ИГ и обеспечение защиты курдов, которых Вашингтон поддерживал в борьбе с ИГ, но которых в Анкаре считают террористами.
По его словам, в Вашингтоне считают, что турки не должны предпринимать действия без координации и согласования с США. При этом Дж.Болтон напомнил слова Д.Трампа, который заявлял, что Вашингтон не позволит туркам убивать курдов, которые бок о бок с американцами боролись против ИГ.
"Никакого расписания вывода войск нет, оно зависит от политических решений, которые нам необходимо выполнить", - отметил Дж.Болтон.
Из Израиля Дж.Болтон в понедельник отправится в Турцию.
О начале вывода американских войск из Сирии заявил в середине декабря президент США Д.Трамп.
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