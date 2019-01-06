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Дальнее зарубежье 06.01.2019 19:05

Для полного вывода войск США из Сирии необходим ряд условий - Болтон

Вывод американских войск из Сирии зависит от того, как скоро будут уничтожены остающиеся боевики "Исламского государства" и от того, как Турция сможет обеспечить безопасность сирийских курдов, заявил в воскресенье журналистам в Израиле советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Есть цели, достижение которых обеспечило бы условия для вывода (войск)", - сказал он, указав на необходимость полного уничтожения боевиков ИГ и обеспечение защиты курдов, которых Вашингтон поддерживал в борьбе с ИГ, но которых в Анкаре считают террористами.

По его словам, в Вашингтоне считают, что турки не должны предпринимать действия без координации и согласования с США. При этом Дж.Болтон напомнил слова Д.Трампа, который заявлял, что Вашингтон не позволит туркам убивать курдов, которые бок о бок с американцами боролись против ИГ.

"Никакого расписания вывода войск нет, оно зависит от политических решений, которые нам необходимо выполнить", - отметил Дж.Болтон.

Из Израиля Дж.Болтон в понедельник отправится в Турцию.

О начале вывода американских войск из Сирии заявил в середине декабря президент США Д.Трамп.

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Тэги: США, СИРИЯ, ВОЙСКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]