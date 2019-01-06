Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9415 RUR   0.0252 GBR   2.1667 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Янв 11° 10 Янв

Регион 06.01.2019 19:33

В Анкаре раскритиковали высказывания Болтона о политике Турции в отношении курдов в Сирии

Целями Турции в Сирии являются не этнические курды, а террористы "Исламского государства", а также Рабочая партия Курдистана (PKK), Отряды народной самообороны (YPG) и Демократический союз (PYD), заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Утверждения о том, что Турция нацелена на сирийских курдов, абсурдны", - приводит слова И.Калына Анатолийское агентство новостей.

Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил, что одной из целей шагов Турции по борьбе с террористами PKK и ответвлениями этой преступной организации в Сирии является устранение давления и насилия в отношении этнических курдов.

"Террористы PKK/PYD/YPG притесняют и оказывают давление на курдов, отказывающихся им подчиняться. Суть вопроса в порядках, которые пытаются установить на сирийских землях террористы и угроза в отношении безопасности Турции", - сказал И.Калын.

"Турция продолжит решительные усилия по прекращению войны в Сирии, обеспечению безопасности и продвижению политического переходного процесса в этой стране", - отметил пресс-секретарь президента Турции.

Агентство напоминает, что заявление И.Калына последовало за высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Турция должна гарантировать безопасность "курдских бойцов".

В беседе с израильскими журналистами Дж.Болтон сказал, что вывод американских войск из Сирии связан с выполнением ряда предварительных условий.

"Есть цели, достижение которых обеспечило бы условия для вывода (войск)", - отметил советник американского президента, указав на необходимость полного уничтожения боевиков ИГ и обеспечение защиты курдов, которых Вашингтон поддерживал в борьбе с ИГ, но которых в Анкаре считают террористами.

По его словам, в Вашингтоне полагают, что турки не должны предпринимать действия без координации и согласования с США. При этом Дж.Болтон напомнил слова Д.Трампа, который заявлял, что Вашингтон не позволит туркам убивать курдов, которые бок о бок с американцами боролись против ИГ.

"Никакого расписания вывода войск нет, оно зависит от политических решений, которые нам необходимо выполнить", - отметил Дж.Болтон.

Из Израиля Дж.Болтон в понедельник отправится в Турцию.

О начале вывода американских войск из Сирии заявил в середине декабря президент США Д.Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Турция стягивает военную технику на границу с Сирией Россия и Турция договорились о координации "на земле" в Сирии после вывода войск США - Лавров Подготовка к операции в Сирии восточнее Евфрата идет по плану - глава Минобороны Турции США направят в Турцию военную делегацию для координации вывода американских войск из Сирии - представитель Эрдогана Президент Турции пообещал уничтожить остатки ИГ в Сирии - Трамп Трамп обсудил с Эрдоганом вывод американских войск из Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]