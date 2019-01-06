В Анкаре раскритиковали высказывания Болтона о политике Турции в отношении курдов в Сирии

Целями Турции в Сирии являются не этнические курды, а террористы "Исламского государства", а также Рабочая партия Курдистана (PKK), Отряды народной самообороны (YPG) и Демократический союз (PYD), заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"Утверждения о том, что Турция нацелена на сирийских курдов, абсурдны", - приводит слова И.Калына Анатолийское агентство новостей.
Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил, что одной из целей шагов Турции по борьбе с террористами PKK и ответвлениями этой преступной организации в Сирии является устранение давления и насилия в отношении этнических курдов.
"Террористы PKK/PYD/YPG притесняют и оказывают давление на курдов, отказывающихся им подчиняться. Суть вопроса в порядках, которые пытаются установить на сирийских землях террористы и угроза в отношении безопасности Турции", - сказал И.Калын.
"Турция продолжит решительные усилия по прекращению войны в Сирии, обеспечению безопасности и продвижению политического переходного процесса в этой стране", - отметил пресс-секретарь президента Турции.
Агентство напоминает, что заявление И.Калына последовало за высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Турция должна гарантировать безопасность "курдских бойцов".
В беседе с израильскими журналистами Дж.Болтон сказал, что вывод американских войск из Сирии связан с выполнением ряда предварительных условий.
"Есть цели, достижение которых обеспечило бы условия для вывода (войск)", - отметил советник американского президента, указав на необходимость полного уничтожения боевиков ИГ и обеспечение защиты курдов, которых Вашингтон поддерживал в борьбе с ИГ, но которых в Анкаре считают террористами.
По его словам, в Вашингтоне полагают, что турки не должны предпринимать действия без координации и согласования с США. При этом Дж.Болтон напомнил слова Д.Трампа, который заявлял, что Вашингтон не позволит туркам убивать курдов, которые бок о бок с американцами боролись против ИГ.
"Никакого расписания вывода войск нет, оно зависит от политических решений, которые нам необходимо выполнить", - отметил Дж.Болтон.
Из Израиля Дж.Болтон в понедельник отправится в Турцию.
О начале вывода американских войск из Сирии заявил в середине декабря президент США Д.Трамп.
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