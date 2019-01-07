Белоруссия сохраняет планы по привлечению в 2019 году $1,5 млрд на внешних рынках - Минфин

Белоруссия сохраняет планы по привлечению в 2019 году $1,5 млрд на внешних рынках, заявил министр финансов республики Максим Ермолович в интервью телеканалу ОНТ, вышедшем в эфир в воскресенье.
"У нас планы в отношении объема привлечения внешних заимствований неизменны - $1,5 млрд, которые мы должны на внешних рынках изыскать", - сказал М.Ермолович.
В то же время он заметил, что стратегия по выходу на рынок внешних заимствований "может поменяться потенциально", учитывая реализуемый в РФ налоговый маневр.
Отвечая на вопрос о том, станет ли это дополнительным фактором риска для инвесторов при покупке суверенных облигаций Белоруссии, М.Ермолович сказал, что "потенциально да". "Это может привести к изменениям оценки рисков инвестора при покупке государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь. Но опять же, все зависит от того, какие меры будут реализовываться внутри страны", - заметил глава Минфина.
Он напомнил, что республиканский бюджет на 2019 год сформирован исходя из предположения, что компенсации Минску со стороны РФ из-за налогового маневра предоставлено не будет. "Мы уже традиционно доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов не направляем на бюджетные расходы. Эти средства являются источником для погашения обязательств по внешнему государственному долгу. И понимаем, что будем изыскивать эти дополнительные средства и за счет бюджетной консолидации, и за счет поиска новых источников привлечения средств", - заметил министр.
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