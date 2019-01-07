Смягчение санкций в отношении КНДР необходимо для стимулирования процесса денуклеаризации Корейского полуострова - посол РФ в КНР

Чтобы поддержать положительные тенденции, наметившиеся в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, следует постепенно смягчать санкции в отношении Северной Кореи, за что выступают Россия и Китай, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов "Интерфаксу".

"Да, и это было бы правильным и логичным шагом для поддержания положительной динамики развития ситуации на Корейском полуострове. В условиях сохранения санкций в прежнем объеме Пхеньян попросту потеряет заинтересованность в осуществлении дальнейших действий на треке ядерного разоружения", - сказал А.Денисов.

Он отметил, что китайская сторона неоднократно заявляла, что в зависимости от выполнения Пхеньяном соответствующих резолюций СБ ООН и по мере необходимости "нужно корректировать ограничительные меры, в том числе приостанавливать их действие или полностью отменять".

"Москва и Пекин полагают, что санкции - не самоцель, и Совет безопасности должен поддерживать и оказывать содействие усилиям по денуклеаризации полуострова, продвигать процесс политического урегулирования", - подчеркнул А.Денисов.

Россия и Китай осуществляют тесную координацию позиций по северокорейской проблеме, сообщил дипломат. Это "подтверждает то, что данная тема практически всегда обсуждается среди внешнеполитических вопросов в ходе переговоров на высшем и высоком уровнях".

О координации усилий России и Китая по ситуации на Корейском полуострове свидетельствует также то, что на регулярной основе проводятся консультации сопредседателей российско-китайского Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, "регулярно "сверяют часы" и наши постпредства при ООН в Нью-Йорке", отметил А.Денисов.

Он напомнил, что в октябре в Москве впервые состоялась встреча заместителей министров иностранных дел в формате Россия-Китай-КНДР, по итогам которой было принято совместное информационное коммюнике с выражением общих подходов трех стран к проблемам Корейского полуострова.

"Среди прочего, стороны, отметив "предпринятые КНДР важные шаги в направлении денуклеаризации, сочли необходимым своевременно приступить к пересмотру Советом Безопасности ООН санкционных мер в отношении КНДР". Кроме того, подтверждена общая позиция против односторонних санкций", - сообщил российский посол в Китае.