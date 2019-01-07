Транскам закрыт из-за схода лавины, были заблокированы 12 человек

Движение по Транскавказской магистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, снова закрыто из-за схода лавины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.
"С 6:40 Транскам закрыт. В районе Рокского туннеля сошли лавины. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек. До людей добрались спасатели и сопровождают их в безопасное место. Пострадавших нет. Расчистка дороги продолжается", - говорится в сообщении.
Транскавказская магистраль была открыта с 20:00 воскресенья после того, как с вечера 4 января на автодороге было запрещено движение всех видов транспорта из-за снегопада и угрозы схода лавин.
Транскавказская магистраль - единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию.
Азербайджан закупил в 2017-2018гг у Турции оборонной продукции почти на $100 млн
ГПС направит более 2 млн манатов на строительство погранзаставы на юге Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 900 млн манатов
Банки-агенты АИКГФ в 2006-2018гг выдали свыше 25,2 тыс. ипотечных кредитов
Азербайджан установил на ППП термоиндикаторы для выявления больных «свиным гриппом» - Минздрав
Число пострадавших в автоаварии на Ставрополье увеличилось до 10 человек
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по добровольному медицинскому страхованию персонала
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»