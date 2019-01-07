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СНГ 07.01.2019 10:34

Транскам закрыт из-за схода лавины, были заблокированы 12 человек

Движение по Транскавказской магистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, снова закрыто из-за схода лавины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"С 6:40 Транскам закрыт. В районе Рокского туннеля сошли лавины. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек. До людей добрались спасатели и сопровождают их в безопасное место. Пострадавших нет. Расчистка дороги продолжается", - говорится в сообщении.

Транскавказская магистраль была открыта с 20:00 воскресенья после того, как с вечера 4 января на автодороге было запрещено движение всех видов транспорта из-за снегопада и угрозы схода лавин.

Транскавказская магистраль - единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТРАНСКАМ, ЛАВИНЫ, СХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]