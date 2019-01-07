Путин поздравил православных с Рождеством

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.
В поздравлении главы государства, в частности, говорится: "Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний".
"С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи. Многое делают для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога. Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения", - говорится в поздравлении.
В.Путин пожелал "православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия".
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