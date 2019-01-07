ГПС направит более 2 млн манатов на строительство погранзаставы на юге Азербайджана

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направит более 2 млн манатов на работы по строительству 14-ой пограничной заставы в поселке Гейтепе в Джалилабадском районе.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, для выполнения данных работ ГПС 27 декабря 2018 года заключила контракт с фирмой «Kirs».

Стоимость контракта - 2 млн 42 тыс. 800,15 манатов.

Ф.Исазаде