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Оборона 07.01.2019 10:32

ГПС направит более 2 млн манатов на строительство погранзаставы на юге Азербайджана

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направит более 2 млн манатов на работы по строительству 14-ой пограничной заставы в поселке Гейтепе в Джалилабадском районе.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, для выполнения данных работ ГПС 27 декабря 2018 года заключила контракт с фирмой «Kirs».

Стоимость контракта - 2 млн 42 тыс. 800,15 манатов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЗАСТАВА, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРЕДСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]