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Оборона 07.01.2019 11:28

Азербайджан закупил в 2017-2018гг у Турции оборонной продукции почти на $100 млн

Азербайджан увеличил в 2018 году импорт оборонной и авиационной продукции турецкого производства на 85,7%, отмечает турецкое агентство «Анадолу».

«Если в 2017 году экспорт оборонной и авиационной продукции производства Турции в Азербайджан составил $34,143 млн, то в 2018 году - $63,409 млн», - отмечает агентство со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TİM).

В целом, экспорт турецкой продукции оборонной и авиационной промышленности в прошлом году составил $2,035 млрд, что на 17% больше, чем в 2017 году.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНПРОМ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]