ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 900 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 350 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 7 января провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 350 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 902,7 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 7,76%", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

А. Мамедов