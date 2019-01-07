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07.01.2019 11:43

Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики («ASAN xidmət») Ульви Мехтиев примет участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 16 января 2019 года в отеле «Hyatt Regency Baku». Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Мероприятие, по словам Тельман Алиева, состоится в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и «ASAN xidmət» . УчастникиCEO Lunch Baku будут иметь возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

CEO Lunch Baku является закрытым мероприятием, на котором могут принять участие руководители и представители компаний. Регистрация на мероприятие доступна на сайте Caspian European Club по следующей ссылке: http://caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/ceo-lunch/item/385-ceo-lunch-baku-16-01-2019

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]