Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики («ASAN xidmət») Ульви Мехтиев примет участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 16 января 2019 года в отеле «Hyatt Regency Baku». Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
Мероприятие, по словам Тельман Алиева, состоится в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.
На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и «ASAN xidmət» . УчастникиCEO Lunch Baku будут иметь возможность получить ответы на интересующие их вопросы.
CEO Lunch Baku является закрытым мероприятием, на котором могут принять участие руководители и представители компаний. Регистрация на мероприятие доступна на сайте Caspian European Club по следующей ссылке: http://caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/ceo-lunch/item/385-ceo-lunch-baku-16-01-2019
Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.
Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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