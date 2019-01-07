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Дальнее зарубежье 07.01.2019 12:01

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может произойти в Ханое - СМИ

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести свою вторую встречу во вьетнамской столице Ханое, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейское издание "Мунхва ильбо".

Так, по данным анонимных высокопоставленных источников в дипломатических кругах, пишет "Мунхва ильбо", "представители США и КНДР провели встречу в Ханое, чтобы обсудить сроки переговоров".

Агентство Bloomberg также сообщает, что ранее другая южнокорейская газета - "Чунан ильбо" - сообщала о визите Марка Ламберта из американского Госдепартамента во Вьетнам в декабре. М.Ламберт занимается вопросами, связанными с отношениями с КНДР. Также Вьетнам в конце ноября - начале декабря посетил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, отмечает Bloomberg.

Первая встреча двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Сам Д.Трамп ранее уже заявил, что намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном, однако дата и место переговоров пока не объявлены.

Также Bloomberg сообщает, что в качестве места встречи двух лидеров рассматриваются Сингапур, Монголия, Швейцария.

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Тэги: США, КНДР, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]