Встреча Трампа и Ким Чен Ына может произойти в Ханое - СМИ

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести свою вторую встречу во вьетнамской столице Ханое, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейское издание "Мунхва ильбо".
Так, по данным анонимных высокопоставленных источников в дипломатических кругах, пишет "Мунхва ильбо", "представители США и КНДР провели встречу в Ханое, чтобы обсудить сроки переговоров".
Агентство Bloomberg также сообщает, что ранее другая южнокорейская газета - "Чунан ильбо" - сообщала о визите Марка Ламберта из американского Госдепартамента во Вьетнам в декабре. М.Ламберт занимается вопросами, связанными с отношениями с КНДР. Также Вьетнам в конце ноября - начале декабря посетил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, отмечает Bloomberg.
Первая встреча двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Сам Д.Трамп ранее уже заявил, что намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном, однако дата и место переговоров пока не объявлены.
Также Bloomberg сообщает, что в качестве места встречи двух лидеров рассматриваются Сингапур, Монголия, Швейцария.
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