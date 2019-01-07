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Здравоохранение 07.01.2019 12:08

Азербайджан установил на ППП термоиндикаторы для выявления больных «свиным гриппом» - Минздрав

В Азербайджане не зафиксировано ни одного случая заболевания «свиным гриппом», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«В Азербайджане в течение сезона не зафиксировано случаев заболевания «свиным гриппом». В лаборатории Республиканской противочумной станции для проведения анализа из различных лечебных учреждений поступили образцы, взятые у 867 больных с признаками острых респираторных заболевания. Свиной грипп у этих больных не обнаружен», - говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что сезонный уровень заболевания гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями не превысил средние показатели последних лет.

«Тем не менее, сохраняющаяся в приграничных государствах напряженная эпидемиологическая ситуация, содержащая реальную угрозу для нашей страны, требует реализации профилактических, лечебных и эпидемиологических мероприятий», - подчеркивает пресс-служба ведомства, отмечая, что в связи с создавшимся положением на местах усилен контроль над соблюдением санитарно-гигиенических норм и дезинфекционного режима.

«Предприняты необходимые меры по госпитализации больных с тяжелыми формами грипповых заболеваний, в связи с возможными фактами заболевания свиным гриппом в соответствующих клиниках выделены специальные палаты, обеспеченные необходимыми лекарственными препаратами, медицинским оборудованием и инвентарем. На погранично-пропускных пунктах (ППП) установлены термоиндикаторы для выявления больных», - подчеркивает Минздрав.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ГРИПП, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]