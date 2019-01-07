Азербайджан установил на ППП термоиндикаторы для выявления больных «свиным гриппом» - Минздрав

В Азербайджане не зафиксировано ни одного случая заболевания «свиным гриппом», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«В Азербайджане в течение сезона не зафиксировано случаев заболевания «свиным гриппом». В лаборатории Республиканской противочумной станции для проведения анализа из различных лечебных учреждений поступили образцы, взятые у 867 больных с признаками острых респираторных заболевания. Свиной грипп у этих больных не обнаружен», - говорится в сообщении.
Минздрав отмечает, что сезонный уровень заболевания гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями не превысил средние показатели последних лет.
«Тем не менее, сохраняющаяся в приграничных государствах напряженная эпидемиологическая ситуация, содержащая реальную угрозу для нашей страны, требует реализации профилактических, лечебных и эпидемиологических мероприятий», - подчеркивает пресс-служба ведомства, отмечая, что в связи с создавшимся положением на местах усилен контроль над соблюдением санитарно-гигиенических норм и дезинфекционного режима.
«Предприняты необходимые меры по госпитализации больных с тяжелыми формами грипповых заболеваний, в связи с возможными фактами заболевания свиным гриппом в соответствующих клиниках выделены специальные палаты, обеспеченные необходимыми лекарственными препаратами, медицинским оборудованием и инвентарем. На погранично-пропускных пунктах (ППП) установлены термоиндикаторы для выявления больных», - подчеркивает Минздрав.
Р.Бабаев
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