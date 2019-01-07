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Дальнее зарубежье 07.01.2019 14:35

В Габоне арестованы военные, объявившие о госперевороте

В Габоне взяли под стражу четырех мятежных военнослужащих, которые ранее захватили государственную радиовещательную организацию и объявили на ТВ о создании Национального совета реставрации, сообщают в понедельник французские СМИ.

Четверо из пяти военнослужащих, на некоторое время взявших под контроль радиовещание утром в понедельник, арестованы. Еще одному удалось сбежать. В настоящее время ведутся его поиски.

В понедельник утром несколько человек, предположительно, являющихся военнослужащими Габона появились в эфире государственного ТВ и заявили о военном перевороте "с целью восстановления демократии". Один из них зачитал заявление, в котором говорилось, что они, якобы, захватили правительство. На этих людях была надета военная форма камуфляжной расцветки и зеленые береты.

В столице Либревиле объявлен комендантский час, перекрыт доступ к интернету, сообщает Associated Press. Город патрулируют солдаты на танках и в оснащенных оружием транспортных средствах. Ни о каких других инцидентах на улицах города не сообщается.

По данным агентства, президент Габона Али Бонго Ондимба, занимающий должность с 2009 года, с октября проходит лечение за пределами государства. Его новогоднее обращение было снято в Марокко. Согласно сообщениям СМИ, у 59-летнего политика был инсульт.

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Тэги: ГАБОН, ВОЕННЫЕ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]