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Дальнее зарубежье 07.01.2019 15:11

В Брюсселе при строжайших мерах безопасности начался суд по делу о теракте в Еврейском музее в 2014г

Судебный процесс над расстрелявшим в мае 2014 года посетителей и сотрудников брюссельского Еврейского музея Мехди Неммушем и его предполагаемым сообщником Насером Бендрером начался в бельгийской столице в обстановке мер повышенной безопасности.

Подобные меры принимались только во время бельгийской части процесса по делу участника парижских терактов в ноябре 2015 года Салаха Абдеслама, сообщают в понедельник местные СМИ.

Дворец правосудия Брюсселя окружен барьерами с колючей проволокой и полицейскими постами на бронеавтомобилях, парковка автомашин в квартале запрещена. Лица, желающие попасть в здание суда, подвергаются двойному контролю. При этом запрещено проносить с собой любые электронные аппараты - мобильные телефоны, компьютеры и др.

Процесс рассчитан на семь недель. Будут заслушаны 120 свидетелей.

Впервые с 1998 года суд по делу о терроризме пройдет с участием присяжных, состав которых должен быть учрежден в понедельник.

В четверг ожидается зачитывание обвинительного акта. Обвиняемых заслушают 15 и 16 января.

24 мая 2014 года у здания Еврейского музея и внутри него была открыта стрельба. В результате погибли двое работников музея и семейная пара из Израиля.

М.Неммуш был арестован в Марселе несколько дней спустя во время полицейского досмотра. В его сумке обнаружили оружие, использованное при стрельбе в музее, одежду убийцы и видеокамеру с записью начала теракта.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МУЗЕЙ, ТЕРАКТ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]