В Брюсселе при строжайших мерах безопасности начался суд по делу о теракте в Еврейском музее в 2014г

Судебный процесс над расстрелявшим в мае 2014 года посетителей и сотрудников брюссельского Еврейского музея Мехди Неммушем и его предполагаемым сообщником Насером Бендрером начался в бельгийской столице в обстановке мер повышенной безопасности.
Подобные меры принимались только во время бельгийской части процесса по делу участника парижских терактов в ноябре 2015 года Салаха Абдеслама, сообщают в понедельник местные СМИ.
Дворец правосудия Брюсселя окружен барьерами с колючей проволокой и полицейскими постами на бронеавтомобилях, парковка автомашин в квартале запрещена. Лица, желающие попасть в здание суда, подвергаются двойному контролю. При этом запрещено проносить с собой любые электронные аппараты - мобильные телефоны, компьютеры и др.
Процесс рассчитан на семь недель. Будут заслушаны 120 свидетелей.
Впервые с 1998 года суд по делу о терроризме пройдет с участием присяжных, состав которых должен быть учрежден в понедельник.
В четверг ожидается зачитывание обвинительного акта. Обвиняемых заслушают 15 и 16 января.
24 мая 2014 года у здания Еврейского музея и внутри него была открыта стрельба. В результате погибли двое работников музея и семейная пара из Израиля.
М.Неммуш был арестован в Марселе несколько дней спустя во время полицейского досмотра. В его сумке обнаружили оружие, использованное при стрельбе в музее, одежду убийцы и видеокамеру с записью начала теракта.
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