Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9415 RUR   0.0252 GBR   2.1667 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Янв 11° 10 Янв

Дальнее зарубежье 07.01.2019 15:40

В Китае осудили проход эсминца США близ спорных островов на фоне торговых переговоров

МИД КНР призывает США воздержаться от провокационных действий относительно Китая после прохода эсминца близ спорных островов в Южно-Китайском море, передают в понедельник местные и западные СМИ со ссылкой на заявление представителя ведомства Лу Кана.

Так, в Пекине заявили, что действия США являются нарушением суверенитета Китая. "Мы призываем США немедленно прекратить эти провокационные действия", - заявил Лу Кан на брифинге журналистам.

По его словам, Китай сделал представление Вашингтону в связи с этим.

"Китай продолжит принимать необходимые меры с целью защиты национального суверенитета и безопасности", - отметил представитель китайского МИД.

В свою очередь американская сторона заявила, что операция не имела политических мотивов и была совершена с целью обеспечения свободы навигации.

Инцидент произошел на фоне начавшихся в Пекине торговых переговоров между двумя странами. В МИД КНР призвали США создать положительные условия для достижения соглашения в этой сфере.

"Обе стороны несут ответственность за создание необходимой и положительной атмосферы для достижения этой цели", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ЭСМИНЕЦ


Похожие новости


Глава МИД ФРГ высказался против санкций и пошлин в решении внешнеполитических вопросов - МИД Китая Баку и Пекин договорились продвигать транспортно-коммуникационные проекты в Евразии Глава МИД Азербайджана отправился в Китай для участия в годовом заседании Давоского экономического форума Путин принял приглашение посетить Китай для участия в форуме по "Шелковому пути" - глава МИД КНР Пекин поддерживает заключение мирного договора между двумя Кореями - глава МИД КНР Санкции без диалога не приведут к урегулированию северокорейской проблемы - МИД КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]