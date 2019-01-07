Азербайджан и РФ в феврале-марте обсудят вопросы развития межпарламентского сотрудничества

Женщины-парламентарии, представляющие фракцию «Единая Россия» в Государственной думе РФ, совершат в марте визит в Азербайджан, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» парламентский источник.

«В рамках визита представительницы «Единой России» проведут встречи в Милли меджлисе (парламент) Азербайджана, в том числе со своими коллегами из правящей партии «Ени Азербайджан», - отметил собеседник агентства.

В целом, в феврале-марте между азербайджанскими и российскими парламентариями состоится несколько встреч, в ходе которых будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества на межпарламентском уровне.

Ранее сообщалось, что в рамках визита спикера парламента Азербайджана Октая Асадова в Москву в октябре 2018 года стороны обсудили, в том числе, вопрос создания Межпарламентской комиссии высокого уровня.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что работа над созданием Межпарламентской комиссии высокого уровня между Государственной Думой и Милли Меджлисом находится на стадии завершения.

Р.Бабаев