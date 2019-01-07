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Внешняя политика 07.01.2019 15:21

Азербайджан и РФ в феврале-марте обсудят вопросы развития межпарламентского сотрудничества

Женщины-парламентарии, представляющие фракцию «Единая Россия» в Государственной думе РФ, совершат в марте визит в Азербайджан, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» парламентский источник.

«В рамках визита представительницы «Единой России» проведут встречи в Милли меджлисе (парламент) Азербайджана, в том числе со своими коллегами из правящей партии «Ени Азербайджан», - отметил собеседник агентства.

В целом, в феврале-марте между азербайджанскими и российскими парламентариями состоится несколько встреч, в ходе которых будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества на межпарламентском уровне.

Ранее сообщалось, что в рамках визита спикера парламента Азербайджана Октая Асадова в Москву в октябре 2018 года стороны обсудили, в том числе, вопрос создания Межпарламентской комиссии высокого уровня.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что работа над созданием Межпарламентской комиссии высокого уровня между Государственной Думой и Милли Меджлисом находится на стадии завершения.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ПАРЛАМЕНТАРИИ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]