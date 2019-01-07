Азербайджан и РФ в феврале-марте обсудят вопросы развития межпарламентского сотрудничества

Женщины-парламентарии, представляющие фракцию «Единая Россия» в Государственной думе РФ, совершат в марте визит в Азербайджан, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» парламентский источник.
«В рамках визита представительницы «Единой России» проведут встречи в Милли меджлисе (парламент) Азербайджана, в том числе со своими коллегами из правящей партии «Ени Азербайджан», - отметил собеседник агентства.
В целом, в феврале-марте между азербайджанскими и российскими парламентариями состоится несколько встреч, в ходе которых будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества на межпарламентском уровне.
Ранее сообщалось, что в рамках визита спикера парламента Азербайджана Октая Асадова в Москву в октябре 2018 года стороны обсудили, в том числе, вопрос создания Межпарламентской комиссии высокого уровня.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что работа над созданием Межпарламентской комиссии высокого уровня между Государственной Думой и Милли Меджлисом находится на стадии завершения.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»