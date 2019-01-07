Akkord строительство жилого комплекса в Бадамдаре оценивает свыше $275 млн

ОАО "Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti" планирует направить свыше $275 млн на строительство комплекса резиденций бизнес-класса в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» источник, знакомый с проектом.
«Стоимость проекта оценивается $275,2 млн. Комплекс будет состоять из 20-30 многоэтажных зданий на 4,92 тыс. квартир и 2,5 тыс. парковочных мест. Общая площадь квартир составит 405,9 тыс. квадратных метров, а коммерческих помещений – 45,1 тыс. квадратных метров. Проект рассчитан на лиц с высокой доходностью», - отметил источник.
По его словам, ориентировочный срок реализации проекта составляет около 5 лет, срок окупаемости – 4,2 года.
Источник добавил, что компания не исключает возможность привлечения и внешних инвесторов для реализации проекта.
«Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti» была учреждена в августе 2010 года. Ее акционерами являются одно юридическое лицо и два физических лица. Корпорация работает в двух сегментах – строительство и производство. В частности, она занимается производством различных строительных материалов, является подрядчиком ряда проектов по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания также занимается строительством жилых комплексов в Баку и Абшеронском полуострове. Кроме этого, компания реализует различные проекты за рубежом.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»