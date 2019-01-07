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Бизнес и законодательство 07.01.2019 15:48

Akkord строительство жилого комплекса в Бадамдаре оценивает свыше $275 млн

ОАО "Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti" планирует направить свыше $275 млн на строительство комплекса резиденций бизнес-класса в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» источник, знакомый с проектом.

«Стоимость проекта оценивается $275,2 млн. Комплекс будет состоять из 20-30 многоэтажных зданий на 4,92 тыс. квартир и 2,5 тыс. парковочных мест. Общая площадь квартир составит 405,9 тыс. квадратных метров, а коммерческих помещений – 45,1 тыс. квадратных метров. Проект рассчитан на лиц с высокой доходностью», - отметил источник.

По его словам, ориентировочный срок реализации проекта составляет около 5 лет, срок окупаемости – 4,2 года.

Источник добавил, что компания не исключает возможность привлечения и внешних инвесторов для реализации проекта.

«Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti» была учреждена в августе 2010 года. Ее акционерами являются одно юридическое лицо и два физических лица. Корпорация работает в двух сегментах – строительство и производство. В частности, она занимается производством различных строительных материалов, является подрядчиком ряда проектов по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания также занимается строительством жилых комплексов в Баку и Абшеронском полуострове. Кроме этого, компания реализует различные проекты за рубежом.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]