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07.01.2019 15:52

Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика

Банк Республика, удостоенный в прошлом году награды «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты», с началом нового года запускает новый образовательный проект. Банк объявляет «Программу зимней стажировки» для студентов, обучающихся на IV курсе или в магистратуре, а также для выпускников университетов.

В рамках проекта, который будет реализован в головном офисе и филиалах Банка в январе-марте, студенты примут участие в тренингах по банковскому законодательству, кредитованию, управлению рисками, маркетингу, информационным технологиям, цифровому банкингу и по другим направлениям, и тем самым получат возможность практиковаться в соответствующих отделах.

Кандидаты соответствующие требуемым критериям, до 18 января 2019 года могут подать свои резюме по адресу [email protected], указав в разделе Тема (subject)письма «Программа по стажировке».

Кандидаты, отправившие свое резюме, смогут принять участие в программе после прохождения тестовых экзаменов, а по окончании проекта участники, успешно завершившие программу стажировки, также получат возможность получить работу в банке.

«Студенты, принявшие участие в программе стажировки, получат возможность приобрести глубокие знания, работать в сильной команде и развить навыки, необходимые для успешной карьеры. Мы верим, что знания и навыки, полученные молодыми людьми во время стажировки, сыграют исключительную роль в их будущей жизни и карьере ", отметил руководитель HR департамента Банка ИлькинЗейналлы.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]