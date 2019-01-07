Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика

Банк Республика, удостоенный в прошлом году награды «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты», с началом нового года запускает новый образовательный проект. Банк объявляет «Программу зимней стажировки» для студентов, обучающихся на IV курсе или в магистратуре, а также для выпускников университетов.

В рамках проекта, который будет реализован в головном офисе и филиалах Банка в январе-марте, студенты примут участие в тренингах по банковскому законодательству, кредитованию, управлению рисками, маркетингу, информационным технологиям, цифровому банкингу и по другим направлениям, и тем самым получат возможность практиковаться в соответствующих отделах.

Кандидаты соответствующие требуемым критериям, до 18 января 2019 года могут подать свои резюме по адресу [email protected], указав в разделе Тема (subject)письма «Программа по стажировке».

Кандидаты, отправившие свое резюме, смогут принять участие в программе после прохождения тестовых экзаменов, а по окончании проекта участники, успешно завершившие программу стажировки, также получат возможность получить работу в банке.

«Студенты, принявшие участие в программе стажировки, получат возможность приобрести глубокие знания, работать в сильной команде и развить навыки, необходимые для успешной карьеры. Мы верим, что знания и навыки, полученные молодыми людьми во время стажировки, сыграют исключительную роль в их будущей жизни и карьере ", отметил руководитель HR департамента Банка ИлькинЗейналлы.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.