Армянская сторона более 80 раз обстреляла азербайджанские позиции в Газахском направлении, выстрелом выбито стекло экскаватора - Госпогранслужба

Вооруженные силы Армении с начала 2019 года более 80 раз обстреляли азербайджанские погранично-боевые посты «Газах» пограничных войск Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана, сообщает пресс-служба ГПС.

«ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня в направлении погранично-боевых постов в Газахском и Агстафинском районах. С начала января с армянской стороны азербайджанские погранично-боевые посты «Газах» были обстреляны 81 раз», - сказано в сообщении.

В воскресенье в указанном направлении произошел инцидент, связанный с тем, что пуля, пущенная из снайперской винтовки, угодила в работающий у села Кемерли Газахского района экскаватор.

«6 января примерно в 15:35 выпущенная из снайперской винтовки СВД с армянских боевых позиций пуля калибра 7,62 мм угодила в ковш экскаватора, выполнявшего инженерные работы в 450 м от государственной границы», - сообщает ГПС.

«Срекошетив от ковша, пуля разбила оконное стекло кабины экскаватора. По счастливой случайности, никто в результате инцидента не пострадал», - подчеркивает служба.

Р.Бабаев