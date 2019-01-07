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Оборона 07.01.2019 16:13

Армянская сторона более 80 раз обстреляла азербайджанские позиции в Газахском направлении, выстрелом выбито стекло экскаватора - Госпогранслужба

Вооруженные силы Армении с начала 2019 года более 80 раз обстреляли азербайджанские погранично-боевые посты «Газах» пограничных войск Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана, сообщает пресс-служба ГПС.

«ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня в направлении погранично-боевых постов в Газахском и Агстафинском районах. С начала января с армянской стороны азербайджанские погранично-боевые посты «Газах» были обстреляны 81 раз», - сказано в сообщении.

В воскресенье в указанном направлении произошел инцидент, связанный с тем, что пуля, пущенная из снайперской винтовки, угодила в работающий у села Кемерли Газахского района экскаватор.

«6 января примерно в 15:35 выпущенная из снайперской винтовки СВД с армянских боевых позиций пуля калибра 7,62 мм угодила в ковш экскаватора, выполнявшего инженерные работы в 450 м от государственной границы», - сообщает ГПС.

«Срекошетив от ковша, пуля разбила оконное стекло кабины экскаватора. По счастливой случайности, никто в результате инцидента не пострадал», - подчеркивает служба.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]