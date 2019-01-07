Азербайджан за 11 месяцев 2018г импортировал из РФ 2,4 тыс. легковых автомобилей

Азербайджан в январе-ноябре 2018 года импортировал из России 2,4 тыс. легковых автомобилей, сообщает российское аналитического агентства «АВТОСТАТ».

«Это составляет 9,2% от всего экспорта российских автомобилей», - отмечает агентство.

В целом, согласно статистическим данным в январе-ноябре РФ поставила за рубеж 26 тыс. легковых автомобилей (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз).

Более 70% от этого числа приходится на пять стран. Лидирует по этому показателю Чехия, куда за отчетный период было ввезено 6,3 тыс. машин российской сборки. На второй строчке данного рейтинга находится Украина (3,8 тыс. шт.), замыкает первую тройку Узбекистан (3,1 тыс. шт.).

На четвертом и пятом месте расположились Латвия и Азербайджан - 2,9 тыс. и 2,4 тыс. единиц соответственно.

Б.Рустамбеков