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Дальнее зарубежье 07.01.2019 18:32

Проживающие в ФРГ британцы смогут временно остаться в стране при Brexit без соглашения

Подданные Британии, проживающие в Германии, смогут как минимум на три месяца остаться в стране, если Лондон весной покинет ЕС без соглашения, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя МВД ФРГ.

По его словам, минимум на три месяца британцы сохранят свои права резидента в Германии, и в течение этого времени они получат возможность собрать необходимые документы и оформить официально свое пребывание на территории ФРГ.

Также не исключено, что срок в три месяца можно будет продлить.

Голосование вокруг соглашения о выходе Британии из ЕС в британском парламенте запланировано на 15 января, сообщали ранее источники канала Sky News. ЕС и Британия согласовали сделку 25 ноября в Брюсселе.

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Тэги: ФРГ, БРИТАНИЯ, BREXIT, ГРАЖДАНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]