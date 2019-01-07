Проживающие в ФРГ британцы смогут временно остаться в стране при Brexit без соглашения

Подданные Британии, проживающие в Германии, смогут как минимум на три месяца остаться в стране, если Лондон весной покинет ЕС без соглашения, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя МВД ФРГ.
По его словам, минимум на три месяца британцы сохранят свои права резидента в Германии, и в течение этого времени они получат возможность собрать необходимые документы и оформить официально свое пребывание на территории ФРГ.
Также не исключено, что срок в три месяца можно будет продлить.
Голосование вокруг соглашения о выходе Британии из ЕС в британском парламенте запланировано на 15 января, сообщали ранее источники канала Sky News. ЕС и Британия согласовали сделку 25 ноября в Брюсселе.
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