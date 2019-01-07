Тбилиси ориентируется на позицию грузинской церкви в вопросе об украинской автокефалии

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви государство уважает позицию Грузинской православной церкви (ГПЦ).

"По вопросу автокефалии украинской церкви ГПЦ уже выразила свою позицию, и государство уважает решение Матери-церкви", - цитируют грузинские СМИ в понедельник премьера, который таким образом ответил на вопрос журналистов о том, когда Грузия признает автокефалию Церкви Украины.

Данный вопрос в понедельник прокомментировал журналистам и председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы поговорим как с патриархией, так и с нашими украинскими друзьями и это будет формат, в рамках которого мы озвучим наши послания", - сказал И.Кобахидзе.

Ранее в понедельник представители грузинской оппозиции осудили власти за отсутствие реакции на предоставление украинской церкви автокефалии.

"Печально, что наше правительство и власти не поздравили украинское государство и украинский народ", - заявил журналистам один из лидеров партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

По его мнению, украинский народ заслуживает независимую церковь.

При этом Д.Бакрадзе, комментируя позицию ГПЦ, выразил уверенность, что Священный Синод примет по этому вопросу обдуманное решение, которое будет соответствовать государственным интересам Грузии и каноническому праву.

Накануне местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Шио (Муджири) заявил журналистам, что позиция Грузинской православной церкви по вопросу предоставления украинской церкви автокефалии будет озвучена на заседании Священного Синода, которое состоится в ближайшее время.

"Пока я не могу сообщить о позиции Священного Синода, она будет озвучена после очередного заседания, которое состоится в ближайшее время", - сказал митрополит Шио.

Ранее в патриархии Грузии заявили журналистам, что вопрос предоставления автокефалии Украине очень чувствительный и будет рассматриваться Синодом исключительно в рамках действующих церковных канонов.