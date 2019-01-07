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Дальнее зарубежье 07.01.2019 17:02

Болтон проведет в Анкаре переговоры по Сирии

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в понедельник в Анкару на переговоры по Сирии, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Визит продлится два дня и будет посвящен не только ситуации в Сирии, в частности, в районе Манбиджа, и отношениям между двумя странами. Также стороны обсудят сделку на поставку Турции ЗРК Patriot.

Дж. Болтона сопровождают председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, который проведет переговоры с турецкими военными, и спецпредставитель госдепа США по Сирии Джим Джеффри, который будет общаться с представителями сирийской оппозиции.

Ранее Дж.Болтон провел переговоры в Израиле.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУРЦИЯ, БОЛТОН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]